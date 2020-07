Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Faßberg - Angetrunkener Autofahrer knallt gegen parkenden PKW

Celle (ots)

Ein lauter Knall schreckte gestern Abend gegen 23.45 Uhr mehrere Anwohner in der Straße "Schlichternheide" auf. Der 29 Jahre alte Fahrer eines Ford Fiesta war beim Befahren der Schlichternheide gegen einen Ford Ka gestoßen, woraufhin dieser durch die Aufprallwucht gegen einen Opel Astra geschoben wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Bei Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass der Unfallfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Er gab auch direkt zu, dass er vor Antritt der Fahrt vier Flaschen Bier getrunken habe. Die Polizei ließ den Mann am Unfallort "pusten". Das Ergebnis zeigte etwas mehr als 1,0 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes aus dem Landkreis Rosenheim. Ermittelt wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

