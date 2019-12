Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwere Verkehrsunfälle, Brände, Exhibitionist, Zigarettenautomaten gestohlen, Scheibe an Bus eingeschlagen

Scheibe eingeschlagen (Zeugenaufruf)

Nach Zeugen sucht das Polizeirevier Reutlingen, nachdem Unbekannte am Donnerstagabend im Bus der Linie 1 eine großflächige Scheibe beschädigt haben. Der Bus hatte gegen 20.15 Uhr an der Bushaltestelle in der Emil-Adolff-Straße gehalten. Als eine Gruppe von Fahrgästen dort den Bus in Richtung eines nahegelegenen Tanzlokals verließ, hörten andere Fahrgäste ein splitterndes Geräusch. Wie sich später herausstellte, hatte ein Unbekannter beim Aussteigen die Scheibe mittels eines Nothammers so beschädigt, dass sie ausgetauscht werden muss. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro beziffert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333. (cw)

Reutlingen/Eningen (RT): Zigarettenautomaten entwendet (Zeugenaufruf)

Zwei Zigarettenautomaten sind an Weihnachten im Reutlinger Stadtteil Gönningen und in Eningen entwendet worden. In der Zeit zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, zehn Uhr, wurden die kompletten Automaten aus der Verankerung an zwei Hauswänden herausgerissen. Beide waren an Gebäuden in der Hauptstraße in Gönningen und in der Brühlstraße in Eningen angebracht. Der Zigarettenautomat von Eningen wurde durch eine Joggerin am zweiten Weihnachtsfeiertag, gegen 11.30 Uhr, im Riedhau-Wald bei Metzingen aufgefunden. Der Automat war aufgesprengt und komplett leergeräumt. Ob ein Tatzusammenhang besteht, muss noch ermittelt werden. Zeugenhinweise werden an die Polizeireviere Reutlingen oder Pfullingen unter Telefon 07121/942-3333 oder 07121/9918-0 erbeten. (ms)

Bad Urach (RT): Schwerer Verkehrsunfall auf der B 28

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag auf der B 28 bei Hengen ereignet. Ein 69-Jähriger war kurz nach 14.30 Uhr mit seinem VW Golf auf der Ulmer Steige in Richtung Römerstein unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Hengen wollte er nach links auf einen Feldweg abbiegen. Hierbei übersah der Golf-Lenker den entgegenkommenden Honda eines 68 Jahre alten Mannes. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde der Pkw des Unfallverursachers gedreht und etwa 18 Meter weit in den Straßengraben geschleudert. Der Honda drehte sich ebenfalls und kam nach zirka 14 Metern auf seiner Fahrspur zum Stehen. Die beiden Fahrer sowie ihre 60 und 69 Jahre alten Beifahrerinnen zogen sich schwere Verletzungen zu. Die 69-jährige Frau erlitt so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Rettungsdienst war neben dem Rettungshubschrauber mit vier Rettungswagen und zwei Notärzten an die Unfallstelle ausgerückt. Weiterhin rückte die Feuerwehr mit 13 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen zur Unterstützung an die Unfallstelle aus. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt knapp 30.000 Euro. Die B 28 musste bis 17 Uhr voll gesperrt werden. (ms)

Esslingen (ES): Von der B 10 abgekommen

Wirtschaftlicher Totalschaden ist am Donnerstagmorgen an einem Pkw entstanden, nachdem dessen Fahrer von der B 10 abgekommen und frontal gegen ein großes Straßenschild geprallt ist. Ein 31-Jähriger befuhr um sieben Uhr mit einem Chevrolet die Bundesstraße von Stuttgart herkommend in Richtung Göppingen. Etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Weil kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mann fuhr mit seinem Wagen etwa 30 Meter weit durch den dortigen Grünstreifen bis er frontal gegen das zirka 15 qm große Schild prallte. Im Anschluss blieb der Pkw auf einem unter der B 10 hindurchführenden Fußgängerweg stehen. Der Unfallverursacher erlitt ersten Erkenntnissen nach keine Verletzungen. Er wurde vorsorglich vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung untersucht. Sein Fahrzeug musste geborgen werden. Der Gesamtschaden an dem Auto und dem Schild dürfte sich auf über 20.000 Euro belaufen. (ms)

Filderstadt (ES): Exhibitionist beim Bärensee (Zeugenaufruf)

Ein Exhibitionist hat am Donnerstagnachmittag am Bärensee sein Unwesen getrieben. Eine 44-jährige Frau war um 16.30 Uhr alleine im Wald in Richtung See unterwegs, als sie am Weg in Richtung Waldenbuch den Mann stehen sah. Der Unbekannte hatte seine Hose heruntergezogen und onanierte während er die Frau beobachtete. Die 44-Jährige verständigte kurz nach 17 Uhr von Zuhause aus die Polizei. Eine anschließende Fahndung verlief negativ. Der Mann ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, zirka 170 cm groß und hat eine muskulöse Figur sowie einen Vollbart. Er trug eine schwarze Jogginghose, ein schwarzes Sweatshirt und schwarze Schuhe mit weißen Streifen. Hinweise werden an die Polizei in Filderstadt unter Telefon 0711/7091-3 erbeten. (ms)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Adventsgesteck in Brand geraten

Dank einer aufmerksamen Zeugin ist am zweiten Weihnachtsfeiertag ein brennendes Adventsgesteck rechtzeitig entdeckt und ein Wohnungsbrand verhindert worden. Die Frau bemerkte am Donnerstag, kurz nach 15 Uhr, im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Haldenweg einen Feuerschein und verständigte sofort die Feuerwehr. Da sich niemand in der Wohnung befand, musste die Tür gewaltsam von der Feuerwehr geöffnet werden. Sie fand das auf dem Esstisch lichterloh brennende Adventsgesteck und verbrachte dieses ins Freie, wo es gelöscht wurde. Glücklicherweise hatten sich die Flammen durch die rasche Brandentdeckung noch nicht ausgebreitet, so dass außer einem gehörigen Rußschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro nichts beschädigt wurde. Während des Einsatzes wurden die Bewohner aus dem Gebäude evakuiert und vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst rückte mit 15 Mitarbeitern und sechs Fahrzeugen an. (ms)

Tübingen (TÜ): Fahrzeugbrand und Sachbeschädigung (Zeugenaufruf)

Auf etwa 40.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am frühen Freitagmorgen in der Eisenbahnstraße an einem Fahrzeug und an einem Gebäude entstanden ist. Gegen 2.35 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem dort ein vor dem Gebäude einer Religionsgemeinschaft geparkter Ford Transit in Brand geraten war. Trotz dem raschen Eingreifen der Feuerwehr war nicht mehr zu verhindern, dass der neuwertige Wagen vollständig ausbrannte. Zudem war das Gebäude großflächig mit Farbe besprüht worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung und der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07071/972-8660 um Hinweise. (cw)

