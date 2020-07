Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Angriff endet im Krankenhaus

Celle (ots)

Am Freitagabend kam es in der Fuhrberger Straße zu einem Übergriff, bei dem ein 48-jähriger aus Celle im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Celler war an seiner Wohnung von 3 Personen angegriffen und dabei getreten, gewürgt und bedroht worden. Erst als er damit drohte die Polizei zu rufen, ließen die Personen von ihm ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen kann, melde sich bitte bei der Polizei Celle (05141-2770).

