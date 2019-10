Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Kontrolle einer Sattelzugmaschine auf der Autobahn 1 im Bereich Emstek

Delmenhorst (ots)

Weil der Fahrer einer Sattelzugmaschine am Donnerstag, 10. Oktober 2019, gegen 13:40 Uhr, ein Handy in der Hand hielt und dadurch in Schlangenlinien auf der Autobahn 1 im Bereich Emstek unterwegs war, wurde er durch Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn an der Anschlussstelle Wildeshausen-West angehalten und kontrolliert.

Als die Beamten den Handyverstoß ahnden wollten, stellten sie bei der Kontrolle der Papiere fest, dass die notwendige Führerscheinklasse bereits abgelaufen war.

Den 38-Jährigen Mann aus Polen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

