POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Trickdieb unterwegs +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 10. Oktober 2019, gegen 11:40 Uhr, wurde eine 79-Jährige Delmenhorsterin Geschädigte eines Trickdiebstahls.

Sie wurde durch einen bislang unbekannten Mann in der Straße Am Knick angesprochen mit der Bitte, zwei Euro für ihn zu wechseln. Während die 79-Jährige nach passendem Kleingeld in ihrer Geldbörse suchte, entwendete der unbekannte Mann Geld aus dem Scheinfach. Der Täter konnte so 155 Euro erbeuten.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- etwa 1,70 m groß - füllige Figur - gepflegtes Aussehen - etwa 50 Jahre alt - leicht gewelltes gräuliches Haar - mittelbraune Glattlederjacke - vermutlich osteuropäische Herkunft

Wer zu diesem Zeitpunkt eine männliche Person in Tatortnähe gesehen hat, auf die die Beschreibung zutrifft, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (1205659).

