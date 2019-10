Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Geschwindigkeitsmessungen auf der B 213 in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 10. Oktober 2019, wurden in der Zeit von 4:45 Uhr bis 7:45 Uhr Geschwindigkeitsmessungen auf der Wildeshauser Landstraße in Höhe Hengterholz durchgeführt.

Insgesamt konnten 12 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Trauriger Spitzenwert an diesem Tage waren 137 km/h bei erlaubten 70 km/h.

Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeldverfahren sowie ein Fahrverbot von mindestens zwei Monaten.

