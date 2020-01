Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Supermarkt ausgeraubt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Donnerstagabend (2. Januar, 19 Uhr) hat ein unbekannter Täter ein Geschäft auf der Zieglerstraße überfallen. Der Mann bedrohte die 63-jährige Kassiererin mit einer Waffe, griff in die Kasse und erbeutete Bargeld. Nach Zeugenangaben entfernte er sich in Richtung Königsberger Allee. Eine Kundin alarmierte die Polizei. Der Räuber ist circa 40 bis 45 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß und hat dunkle, kurze Haare. Zur Tatzeit war er mit einem olivgrünen Parka und einem rötlich, karierten Oberteil bekleidet. Zeugen für das KK 13 melden sich bitte unter 0203 280-0 bei der Polizei Duisburg. (jt)

