Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Fahrscheinautomat in Eschborn demoliert - Bundespolizei sucht Zeugen

Eschborn / Main-Taunus Kreis (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die in der Nacht zum Sonntag einen Fahrscheinautomaten am Bahnhof Eschborn mutwillig beschädigt haben.

Reisenden hatten am Morgen den beschädigten Automaten festgestellt und die Bundespolizei informiert. Eine Streife stellte dann fest, dass die Täter das Bediendisplay des Automaten eingeschlagen hatten. Der Schaden der hierdurch entstand beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf etwa 1500 Euro.

Zu den Ermittlungen sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Unter der Telefonnummer 069/130145 1103 können sachdienliche Hinweise der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

