BPOL-F: Fahrkartenkontrolleure mit Messer bedroht

Frankfurt-Sindlingen (ots)

Drei unbekannte Männer die am Mittwoch, gegen 17 Uhr, in einer S-Bahn ohne gültigen Fahrschein angetroffen wurden, haben beim Halt der S-Bahn in Frankfurt-Sindlingen zwei Fahrscheinkontrolleure der Deutschen Bahn AG mit Teppichmessern bedroht.

Noch bevor die Kontrolleure die Personalien der drei Schwarzfahrer aufnehmen konnten, zogen die jeweils ein Teppichmesser und bedrohten damit die Mitarbeiter der Bahn. Danach flüchteten sie vom Bahnhof und konnten auch bei der wenig später von der Bundespolizei eingeleiteten Fahndung nicht mehr gestellt werden.

Gegen die drei noch unbekannten Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Erschleichen von Leistungen eingeleitet.

