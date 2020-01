Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Zwei Taschendiebe im Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Mittwoch zwei Taschendiebe im Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen, die in einem abfahrbereiten ICE den Koffer eines 40-jährigen Reisenden aus Bonn entwendet hatten.

Die Beamten hatten den 35-jährigen Mann und seinen 34-jährigen Komplizen bereits über einen längeren Zeitraum beobachtet, wie sie im Hauptbahnhof offenbar nach geeigneten Opfern Ausschau hielten.

Als die Beiden gegen 21 Uhr am Bahnsteig Gleis 8 in einen ICE einstiegen ging alles recht schnell. Nach einer kurzen Suche nahmen sie den am Boden abgestellten Koffer des Reisenden an sich und verließen den Zug.

Noch bevor sie vom Bahnsteig flüchten konnten wurden sie gestellt und festgenommen. Das Opfer bekam noch am Bahnsteig seinen Koffer wieder ausgehändigt.

Beide Täter, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet wurde, werden heute dem Haftrichter vorgeführt.

