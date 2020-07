Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Blauer Roller geklaut

Schmallenberg (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Mittwochmittag einen blauen 50er-Roller auf der Straße "Hohe Fohr": Der Besitzer stellte das Kleinkraftrad gegen 11.30 Uhr neben einem Haus ab. Als er etwa eine Stunde später zurückkehrte, war sein Roller weg. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Peugeot Speedfight AC mit dem Versicherungskennzeichen 255LZX. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.

