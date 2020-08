Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070820-635: Zwei Radfahrer nach Überschlag schwer verletzt

Wiehl (ots)

Zwei 14 und 43 Jahre alte Radfahrer sind am Donnerstagabend (6. August) bei einem Unfall in Wiehl-Drabenderhöhe schwer verletzt worden. Die beiden in Waldbröl und Wiehl wohnenden Radfahrer hatten gegen 19.50 Uhr nebeneinander eine Gefällstrecke der Hillerscheider Straße befahren, als der 14-Jährige plötzlich von seiner Fahrlinie abkam und seitlich mit dem 43-Jährigen zusammenstieß. Beide Radfahrer stürzten und überschlugen sich im weiteren Verlauf, wobei sie schwere Verletzungen erlitten; beide trugen keinen Schutzhelm. Ein Rettungswagen brachte die Verunglückten nach einer notärztlichen Behandlung vor Ort in ein Krankenhaus.

