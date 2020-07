Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Elektrofahrrad entwendet

Gescher (ots)

Diebe hatten es am Dienstag in Gescher auf ein Pedelec abgesehen. Die Täter entwendeten ein silberfarben lackiertes Damenrad vom Typ Sparta E-motion X3 RT im Wert von circa 2.300 Euro. Das Zweirad hatte verschlossen an der Katharinenstraße gestanden, wo es zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr zu dem Diebstahl kam. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

