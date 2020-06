Polizei Dortmund

POL-DO: Schussgeräusche in Hörde - Schreckschusswaffen nach Polizeieinsatz sichergestellt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0607

Ein Mann ist am gestrigen Samstagvormittag (13. Juni) in Hörde festgenommen worden, nachdem er zuvor mehrfach in seiner Wohnung mit einer Schreckschusswaffe geschossen hatte.

Anwohner meldeten der Polizei gegen 10 Uhr Schussgeräusche aus einem Mehrfamilienhaus in der Gildenstraße. Schnell stellte sich heraus, dass die Geräusche aus der Dachgeschosswohnung kamen. Vor der Wohnungstür ließ der betroffene Mieter allerdings nur ein Repertoire an wüsten Beschimpfungen los - ehe die Polizisten erneut Schussgeräusche aus dem Innern der Wohnung wahrnahmen. Zu diesem Zeitpunkt konnte bereits ausgeschlossen werden, dass sich weitere Personen in der Wohnung aufhielten.

Nachdem Wohnung und Haus von der Polizei umstellt waren, öffnete der Mann die Tür. Die Polizisten nahmen den Mann fest und durchsuchten anschließend die Wohnung. Hier fanden sie neben der Schreckschusswaffe noch Schlagstöcke und Messer.

Nach seiner Festnahme wurde der Mann stationär in einer medizinischen Einrichtung untergebracht. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Hinweis an Medienvertreter: Rückfragen zum Sachverhalt können Sie zu den üblichen Bürozeiten der Pressestelle, Montag bis Freitag in der Zeit von 7 bis 21 Uhr, an diese richten.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Pressestelle

Sven Schönberg

Telefon: 0231-132 1024

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell