Polizei Dortmund

POL-DO: Einfach unverbesserlich - erst Hehlerei, dann Diebstahl, dann Festnahme...

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0606

Ein 34-Jähriger versuchte am späten Freitagabend (12. Juni) ein offenbar gestohlenes Fahrrad an den Mann zu bringen. Sein Pech - er sprach einen Polizisten an.

Demnach radelte der Mann gegen 22.30 Uhr im Bereich des Aplerbecker Ortskerns offenbar ziellos umher. Wenig später sprach er den Zivilfahnder an und bot das Fahrrad sowie eine hochwertige Bohrmaschine zum Kauf an. Einen Eigentumsnachweis für die beiden hochpreisigen "Angebote" konnte er nicht erbringen. Auch konnte er die Herkunft der Sachen nicht schlüssig erklären. Beides wurde sichergestellt - der Mann erhielt einen Platzverweis und eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Hehlerei.

Etwa eine Stunde später fiel der 34-Jährige erneut auf, diesmal in der Semerteichstraße. Hier testete er offenbar an mehreren Fahrzeugen im Vorbeigehen, ob diese auch verschlossen waren. Ermittlungen zufolge konnte er mindestens zwei Autos auf diese Weise öffnen.

Zeugen beschrieben den Beamten daraufhin die Fluchtrichtung des Mannes. In Höhe der Klönnestraße gelang schließlich die Festnahme.

Die Polizisten brachten den Mann ohne festen Wohnsitz in das Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern weiter an.

