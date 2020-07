Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Mit Gewalt in Wohnung eingebrochen

Ahaus (ots)

Einbrecher haben aus einer Wohnung in Ahaus Bargeld, einen Fernsehapparat und eine Armbanduhr gestohlen. Die Täter waren gewaltsam in die Räume in einem Haus an der Tembrinkstraße eingedrungen: Um hineinzukommen, hatten sie die Tür aufgebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 21.00 Uhr, und Dienstag, 12.45 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell