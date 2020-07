Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Mit Auto gegen Hauswand geschleudert

Vreden (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zum Mittwoch in Vreden ereignet hat. Ein 18-Jähriger aus Vreden war gegen 00.40 Uhr von einem Parkplatz aus nach links in die Winterswyker Straße eingebogen. Nach eigenen Angaben sei er dabei gegen einen Bordstein gefahren und habe dadurch die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Wagen schleuderte gegen die Mauer eines Wohnhauses. Der ebenfalls 18 Jahre alte Beifahrer, ebenfalls Vredener, erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell