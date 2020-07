Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrerin leicht verletzt

Ahaus (ots)

Mit dem Blick auf einen zurücksetzenden Lkw ist eine Radfahrerin am Dienstag in Ahaus gegen einen Bordstein gefahren und gestürzt. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Zu dem Unfall war es gegen 14.05 Uhr auf der Kreuzung Marienstraße/Kreuzstraße gekommen. Ein 55 Jahre alter Ahauser war gerade dabei, von der bevorrechtigten Marienstraße aus rückwärts nach rechts in die Kreuzstraße zu einer Baustelle hin zu rangieren. Zeitgleich war die 56-jährige Ahauserin mit ihrem Rad auf der Kreuzstraße unterwegs - sie kam aus Richtung Wessumer Straße und wollte die Marienstraße queren. Nach eigenen Angaben habe sie sich durch das Zurücksetzen des Lkw erschreckt; einen Zusammenstoß mit diesem gab es nicht. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus.

