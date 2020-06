Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Firmen-Lagerhalle

Rees (ots)

Zu den Lagerhallen einer Maschinen- und Motorgeräte-Firma an der Empeler Straße verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (24. Juni 2020) Zugang, indem sie das Fenster aus einem Rolltor herausschlugen. Im Inneren der Halle brachen sie zudem eine Durchgangstür auf. Sie konnten mehrere Motoren und Rasenmäh-Roboter als Beute verzeichnen. Anzunehmen ist, dass ein größeres Fahrzeug zum Abtransport der Gegenstände bereit stand. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell