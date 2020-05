Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall

Motorradfahrer prallt gegen Baum

Goch-Kapellen (ots)

Am Freitag (15. Mai 2020) war ein 41-Jähriger aus Geldern mit seinem Motorrad als erster einer Kolonne auf der Straße Zitterhuck in Richtung Kapellen unterwegs. Nach einer Linkskurve in Höhe der Niederwalder Straße verlor er plötzlich die Kontrolle über das Motorrad und geriet auf den Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn. Dort kollidierte seine Honda-Maschine frontal mit einem Baum. Der 41-Jährige prallte mit seinem Körper ebenfalls gegen den Baum und fiel dann zu Boden. Dabei verletzte er sich schwer. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Während der Erstversorgung und der Unfallaufnahme musste die Straße gesperrt werden. (cs)

