Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Unfallflucht/ Polizei sucht Unfallzeugen

Kleve (ots)

Ein 25-jähriger Klever wurde am Freitag (15. Mai 2020) gegen 23.00 Uhr schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. In der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr wurde er rundum die Heinrich- Bause-Straße von einem silbernen PKW angefahren. Der Autofahrer flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der 25-Jährige zog sich bei dem Unfall eine schwere Verletzung am Arm zu. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen PKW und zum Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

