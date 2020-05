Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Diebstahl aus Kfz

Aufmerksame Zeugin schlägt Täter in die Flucht

Kerken-Aldekerk (ots)

Am Freitagmittag (15. Mai 2020) beobachtete eine 25-jährige Mitarbeiterin eines Schuhgeschäftes an der Umgehungsstraße, wie zwei Männer sich sehr intensiv die Autos auf dem dortigen Parkplatz anschauten. Kurz darauf wurde sie Zeugin, wie einer der beiden Männer eine Handtasche aus einem abgestellten Seat Ibiza stahl, dessen Besitzerin gerade ihren Einkaufswagen zurückbrachte und das Auto nicht verschlossen hatte. Dann rannte der Mann mit seiner Beute zu einem Wagen, in dem sein Komplize bereits wartete. Die Zeugin lief daraufhin aus dem Geschäft und rief den beiden hinterher, dass sie den Diebstahl gesehen habe. Die Männer flüchteten in einem dunklen Kombi von dem Parkplatz - die Handtasche ließen sie jedoch zurück. Die aufmerksame 25-Jährige konnte sie der Geschädigten zurückgeben. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen. Sie werden gebeten, sich bei der Kripo Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

