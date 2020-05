Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Straßenbaum angesägt Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Kleve (ots)

Ein nicht alltäglicher Fall beschäftigt derzeit die Polizei in Kleve. Unbekannte haben auf der Koppelstraße zwischen den Ortsteilen Kellen und Bedburg-Hau/Qualburg in Höhe der Hasselt´schen Spick einen 5 Meter hohen Ahornbaum rundum angesägt. Ein Zeuge hatte dieses am Samstag, 16.05.2020, gegen 13.40 Uhr der Polizei gemeldet. Der Baum musste durch die Feuerwehr Bedburg-Hau gefällt werden, da zu befürchten war, dass er beim nächsten Sturm unvermittelt auf die Fahrbahn zu fallen drohte. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass als Tatwerkzeug eine Handsäge benutzt wurde. Bereits zuvor war ebenfalls auf der Koppelstraße ein Setzling beschädigt worden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02821-5040 zu melden. (SI)

