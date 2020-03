Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Wer fuhr bei Grün? Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Espelkamp (ots)

Nach einem Unfall in Espelkamp in der vergangenen Woche sucht die Polizei Zeugen zur Klärung der Unfallursache. Beide beteiligten Autofahrer gaben an, bei Grün in die Kreuzung gefahren zu sein.

Der Zusammenstoß ereignete sich am Donnerstag, 12. März, gegen 16.15 Uhr an der Ecke Alsweder Landstraße/Präses-Ernst-Wilm-Straße/Lübbecker Straße. Ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer war auf der Alsweder Landstraße in Richtung der Isenstedter Straße unterwegs. Eine 47-jährige Frau fuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem VW auf der Präses-Ernst-Wilm-Straße in Richtung Gestringen. Als beide Fahrzeuge sich im Kreuzungsbereich befanden, kam es zur Kollision. Verletzt wurde niemand. Da sich zum Unfallzeitpunkt andere Verkehrsteilnehmer dort aufhielten, werden diese gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Lübbecke unter Telefon (05741) 2770 zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell