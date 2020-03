Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher suchen Schwedenkindergarten heim

Espelkamp (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in den Schwedenkindergarten an der Kantstraße eingebrochen. Dabei erbeuten die Diebe neben einem Laptop auch einen kleineren Bargeldbetrag. Zudem richteten sie nicht unerheblichen Schaden an.

So fanden die am Mittwochmorgen verständigten Beamten der Kriminalwache diverse Beschädigungen an mehreren Fenstern sowie einer Nebentür. Nach einigen vergeblichen Aufbruchsversuchen gelang es den Kriminellen letztlich, durch eines der Fenster in das Gebäude einzusteigen.

Im Inneren suchten sie ein Mitarbeiterzimmer auf und öffnen hier einige Behältnisse. Auch ein Rollcontainer in einem Büro wurde gewaltsam geöffnet. Mit ihrer Beute verließen die Einbrecher schließlich wieder die Kindertagesstätte.

Wie berichtet, kam es bereits in der Nacht zu Dienstag zu einem Einbruch in das Jugend- und Kulturzentrum Isy 7 an der Isenstedter Straße. Die Polizei prüft nun einen möglichen Zusammenhang und bittet auch zum jüngsten Einbruch um Zeugenhinweise unter Telefon (0571) 88660.

