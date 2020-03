Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zeugen nach Parkplatzrempler am Marktkauf gesucht

Lübbecke (ots)

Nach einem Parkplatzrempler am Marktkauf an der Strubbergstraße sucht die Polizei nach Zeugen.

Eine Autofahrerin hatte in der vergangenen Woche am Freitag (13. März) gegen 15.45 Uhr ihren grauen VW Golf dort abgestellt. Als die Frau nach gut einer halben Stunde wieder zu ihrem Wagen kam, war dieser im Heckbereich beschädigt. Ein Verursacher gab sich nicht zu erkennen. Auch eine Nachfrage der Frau am Informationsstand des Marktes brachte keinen Erfolg. Daher bitten die Beamten des Verkehrskommissariats in Lübbecke um Hinweise zum Verursacher unter Telefon (05741) 2770.

