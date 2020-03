Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizeikontrolle: Mit Tempo 170 auf der B 482 unterwegs

Petershagen, Kreis Herford (ots)

Auch in Zeiten der Corona-Krise geht die Polizei im Kreis Minden-Lübbecke ihren Aufgaben konsequent nach. Das mussten auch zwei Audi-Fahrer erfahren, als sie am Mittwochvormittag auf der B 482 im Raum Petershagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in eine Tempo-Kontrolle der Beamten gerieten.

So zeigte das Messgerät der Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes für den Fahrer eines Audi mit HF-Kennzeichen Tempo 171 bei erlaubten 100 km/h an. Dem Fahrer drohen ein zweimonatiges Fahrverbot, ein Bußgeld in Höhe von 440 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg.

Nur zehn Minuten später passierte ein Audi-Fahrer mit MI-Kennzeichen die Kontrollstelle mit 151 Stundenkilometer. Auf den Mann kommt ein einmonatiges Fahrverbot, 240 Euro Geldstrafe und ein Punkt in Flensburg zu.

Insgesamt fielen bei der rund dreieinhalbstündigen Überwachung 39 Fahrzeugführer wegen Überschreitung des Tempolimits auf. Die B 482 ist seit Jahren ein Unfallschwerpunkt im Mühlenkreis. Daher wird der Verkehr auf der Bundesstraße verstärkt von den heimischen Ordnungshütern überwacht.

