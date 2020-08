Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090820-638: Radfahrer verunglückt wegen mangelnder Bremswirkung

Morsbach (ots)

Auf einer Gefällstrecke in Morsbach-Böcklingen überschlug sich am Sonntagmorgen (9. August) ein Radfahrer, weil er wegen verkehrsuntüchtigen Bremsen seine Fahrt vor einer nahenden Kurve nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte. Gegen 07.30 Uhr hatte der 62-jährige Reichshofer die abschüssige Straße Weißenberg befahren. Als er auf eine scharfe Rechtskurve zusteuerte, schaffte er es nicht mehr rechtzeitig seine Geschwindigkeit zu reduzieren. Er kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete auf einer angrenzenden Weidefläche. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu; ein Rettungswagen brachte den Reichshofer in ein Krankenhaus. Bei der Überprüfung des Fahrrades stellte die Polizei fest, dass die Vorderradbremse keine und die Hinterradbremse lediglich eine geringe Bremswirkung aufwies.

