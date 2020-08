Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090820-640: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Wipperfürth (ots)

Von Unbekannten ist am frühen Samstagmorgen (8. August, 03.25 Uhr) ein 20-Jähriger auf dem Verbindungsweg zwischen dem Marktplatz und dem Busbahnhof angegriffen worden. Der junge Mann aus Kürten gab an, dass er plötzlich das Klirren von Glas gehört habe. Im gleichen Moment brachten ihn zwei Männern von hinten zu Boden und traten auf ihn ein. Ein Krankenwagen brachte den 20-Jährigen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Zu den Tätern, die anschließend in Richtung Surgeres-Platz weitergingen, konnte er lediglich angeben, dass diese schwarze, T-Shirts, schwarze Hosen und weiße Turnschuhe der Marke Nike getragen haben sollen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

