Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallverursacher gesucht

Bückeburg (ots)

Nachdem ein noch bislang unbekannter Fahrzeugführer am Do., 02.07.20, zwischen 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr, einen auf dem oberen Parkdeck der Parkpalette in Bückeburg geparkten Pkw Dacia angefahren und sich anschließend widerrechtlich entfernt hatte, sucht die Polizei Bückeburg weiterhin nach dem Verkehrsstraftäter.

Am geschädigten Pkw Dacia einer Frau aus Porta Westfalica entstand an der Fahrerseite erheblicher Sachschaden.

Bislang scheint als verursachendes Fahrzeug ein möglicher Pkw in blauer Farbe infrage zu kommen.

Nach dem Unfall konnte auf dem Parkdeck eine Dame im Alter von 60-70 Jahren beobachtet werden, die einen aufgelösten Eindruck machte und eine blaue Limousine der Marke Ford in blauer Farbe fuhr. Die mögliche Verursacherin wird auf eine Körpergröße von 160 cm geschätzt und trug kurze graue Haare. Bekleidet fahr die Ford-Fahrerin mit einer beige/braunen Hose und Oberteil.

Der Unfallflüchtige muss den Anstoß auf jeden Fall bemerkt haben, weil an dem frischen Lackschaden deutliche Wischspuren durch eine Hand gesichert werden konnten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell