Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wallstadt: Einbruch in Gaststätte und auf Vereinsgelände - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23./24.04.2020) wurde in eine Speisegaststätte in der Römerstraße eingebrochen. Nachdem der Versuch, die Eingangstüre aufzuhebeln gescheitert war, begaben sich der oder die Täter auf die Gebäuderückseite. Dort gelang es, einen Rollladen hochzuschieben und die Scheibe mit einer schweren Gehwegplatte einzuschlagen. Im Gebäudeinnern wurde im Kassenbereich ein geringer Münzgeldbetrag entwendet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Vermutlich auf das Konto des oder der gleichen Täter geht auch der Einbruch in einen Lagercontainer und ein Wohnwagen auf einem Vereinsgelände in der Straße Auf dem Ried. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich hier auf ca. 600 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/718490 beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell