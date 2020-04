Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Eine Leichtverletzte und ein Totalschaden bei Auffahrunfall

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Freitag kurz vor 15.30 Uhr auf der B 38 wurde eine 38-jährige Autofahrerin leicht verletzt, an ihrem Auto entstand Totalschaden. Ein 31-jähriger Fahrer eines VW Golf war auf der B 38 in Richtung Mannheim unterwegs, als er an der Kreuzung Mannheimer Straße trotz Vollbremsung auf den Mercedes der 38-Jährigen auffuhr. Die Verletzte suchte selbständig einen Arzt auf. Der Mercedes musste abgeschleppt werden, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 11.000 Euro.

