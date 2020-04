Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Gaststätteneinbruch - Geldspiel- und Unterhaltungsautomaten aufgebrochen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in zwei im Erdgeschoss eines Wohnhauses gelegene Gaststätten in der Tilsiter Straße eingebrochen. In den Gaststätten wurden insgesamt vier Geldspielautomaten und ein Unterhaltungsautomat aufgebrochen. Aus den Räumen der beiden Gaststätten wurden darüber hinaus noch alkoholische Getränke sowie weiteres Inventar entwendet. Der Sach- und Diebstahlsschaden beläuft sich auf weit über 20.000 Euro. Die Kriminaltechniker der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahmen die Spurensicherung an den Tatorten. Wie sich weiter herausstelle, hatten der oder die Täter eine Metalltür auf der Rückseite aufgebrochen und waren so ins Hausinnere gelangt. Die Ermittlungsgruppe Eigentum bei der Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

