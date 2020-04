Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auffahrunfall mit drei Autos - Sachschaden ca. 13.000 Euro

Heidelberg (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Freitag gegen 17.20 Uhr an der Kreuzung Montpellierbrücke/Lessingstraße entstand Sachschaden von insgesamt ca. 13.000 Euro, alle Beteiligten blieben unverletzt. Ein 58-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem VW auf der Montpellierbrücke und wollte nach links auf die Lessingstraße einbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er dabei auf einen Renault auf und schob diesen auf einer davor an der roten Ampel stehenden Mercedes. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer körperlich beeinträchtigt war und unter Schmerzen litt. Ein Alkoholtest verlief ohne Befund, der Führerschein des 58-Jährigen wurde beschlagnahmt.

