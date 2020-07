Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Rehburg

Rehburg-Loccum (ots)

Rehburg (SCH) Am 07.07.2020, im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 21:00 Uhr, kam es in der Von-Münchhausen-Straße zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge von der Unfallstelle in unbekannte Richtung und ist bis zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt. Mutmaßlich ereignete sich der Unfall beim Rangieren mit einem PKW, wobei der Verursacher mit seinem Heck den hinteren Kotflügel eines geparkten Mercedes eines 28-jährigen Nienburgers beschädigte. Aufgrund der vorgefundenen Spuren ist bei dem Verursacher von einem weißen PKW auszugehen. Der Schaden wird auf etwa 800EUR beziffert. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

