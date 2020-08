Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100820-643: Rettungshubschrauber nach Longboardunfall im Einsatz

Nümbrecht (ots)

Schwere Verletzungen hat ein 20-Jähriger erlitten, der am Sonntag (9. August) in der Leo-Baer-Straße mit einem Longboard gestürzt ist. Zeugen hatten den Verunfallten gegen 18.00 Uhr auf der Straße liegend aufgefunden und den Rettungsdienst verständigt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste der Nümbrechter mit einem Rettungshubschrauber in eine Siegener Klinik geflogen werden. Die Polizei geht nach jetzigem Ermittlungsstand davon aus, dass der junge Mann auf der Gefällstrecke die Kontrolle über sein Board verloren hat.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell