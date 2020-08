Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090820-642: Freilaufendes Pferd bei Verkehrsunfall verletzt

Radevormwald (ots)

Ein freilaufendes Pferd ist am frühen Donnerstagmorgen (6. August) in Radevormwald-Heide von einem Auto erfasst und auf die Straße geschleudert worden; das verletzte Tier wurde vor Ort von einem Tierarzt behandelt. Gegen 00.25 Uhr war ein 37-Jähriger aus Radevormwald auf der Landstraße 412 in Richtung Remscheid gefahren, als das Pferd plötzlich von rechts auf die Fahrbahn sprang und von dem Nissan mit der gesamten Fahrzeugfront erfasst wurde. Das Pferd wurde auf die Fahrbahn geschleudert und blieb dort zunächst verletzt liegen. Ein vom Pferdehalter verständigter Tierarzt erschien am Unfallort und kümmerte sich dort um das Tier. Bei der Überprüfung der nahegelegenen Pferdewiese stellte der Pferdehalter fest, dass Unbekannte offenbar den stromführenden Weidezaun geöffnet hatten. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

