Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Haselburger Damm/Gullideckel ausgehoben

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Sonntag (12.4.20) einen Gullideckel auf dem Haselburger Damm in Ascheberg aus dem Boden gehoben. Zu welcher Uhrzeit das passiert ist, ist nicht bekannt. Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

