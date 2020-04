Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottln, Darup, Roruper Straße

Einbruch in Pizzeria

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit dem Einbruch in eine Pizzeria, in der Nacht zum Dienstag, sucht die Polizei nach zwei männlichen Personen. Am Dienstag gegen 16 Uhr stellten die Betreiber den Einbruch in die Pizzeria fest. Unbekannte Täter hatten ein Fenster aufgehebelt. Der Innenraum wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war lediglich bekannt, dass ein geringer Bargeldbetrag gestohlen wurde. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme meldete sich eine Zeugin, die gegen 4 Uhr verdächtige Geräusche gehört hatte. Um 4.15 Uhr konnte sie beobachten, dass zwei männliche Personen mit kräftiger Statur von der Pizzeria in Richtung Coesfelder Straße wegliefen. Eine genauere Beschreibung der beiden Personen ist aufgrund der Dunkelheit nicht möglich. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell