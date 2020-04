Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Fabianus-Kirchplatz

Manipulation an Zigarettenautomat

Coesfeld (ots)

Verdächtige Geräusche weckten eine Anwohnerin am Mittwoch gegen 2 Uhr. Als die Zeugin eine Jalousie öffnete um nach der Ursache der Geräusche zu schauen, konnte sie mehrere Personen in Richtung Bürgerpark weglaufen hören. Bei einer anschließenden Nachschau konnte festgestellt werden, dass Unbekannte an einem Zigarettenautomat manipuliert hatten. Es gelang den Tätern jedoch nicht den Automaten zu öffenen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

