Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100820-644: Bargeld bei Einbruch erbeutet

Wipperfürth (ots)

Bei einem Einbruch in ein Haus an der Sattlerstraße haben Unbekannte am Freitag (7. August) Bargeld erbeutet. Die Täter gelangten zwischen 08.00 und 13.00 Uhr vermutlich über eine nicht verschlossene Kellertür ins Haus. Nachdem sie eine verschlossene Zwischentür aufgehebelt hatten, durchsuchten sie die sich daran anschließende Wohnung und entkamen unerkannt mit aufgefundenem Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

