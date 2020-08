Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110820-648: Heller Mini flüchtet nach Spiegelunfall

Nümbrecht (ots)

Nach einem Unfall auf der Landstraße 38 in Höhe der Bushaltestelle Brünglinghausen ist am Montagabend (10. August) ein weißer oder cremefarbener BMW Mini von der Unfallstelle geflüchtet. Der Mini war gegen 18.10 Uhr aus Richtung Wirtenbach kommend in einer Kurve mit einem entgegenkommenden VW Golf an den Spiegeln aneinander gestoßen; beide Spiegel sowie das gesamte Spiegelgehäuse des VW Golf gingen dabei zu Bruch. Der Mini, an dessen Heck schwarze Streifen und ein Gummersbacher Kennzeichen zu erkennen waren, setzte die Fahrt unvermindert fort. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

