POL-CLP: Landkreise Cloppenburg und Vechta - Kontrollen der Niedersächsischen Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus vom 07. Mai 2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Die Kontrollen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mit Unterstützung von Einsatzkräften der Zentralen Polizeidirektion führten am Donnerstag, 07. Mai 2020, zur Feststellung von 3 Verstößen. Hierbei handelte es sich um drei Männer, die in einem Pkw in Vechta aufgefallen sind und die Mindestabstände nicht einhielten.

