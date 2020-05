Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 07. Mai 2020, wurde um 10.30 Uhr ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Bakum auf der Büscheler Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, Der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 07. Mai 2020 wurde um 13.40 Uhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Neuenkichen-Vörden auf der Osterdammer Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Am Samstag, 02. Mai 2020, kam es zwischen 19.45 und 22.00 Uhr im Krusenschlopp zum Diebstahl eines Pedelec. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das Fahrrad der Marke Focus, Modell Aventura, das aber einen weißen Rahmen mit neongrüner Aufschrift verfügte. Die Felgen waren silber, Schutzbleche, Sattel und Griffe schwarz. Außerdem war das Fahrrad mit einem Kettenschloss gesichert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Damme - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 07. Mai 2020, wurde um 16.12 Uhr auf der Mühlenstraße ein 27-jähriger Roller-Fahrer aus Damme kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

Am Donnerstag, 07. Mai 2020, kam es um 21.15 Uhr auf der Düper Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Steinfeld befuhr die Düper Straße in Richtung Lohne und kam vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Straße ab. Hier kam sein Fahrzeug in einem Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2250 Euro. Bei der Unfallaufnahme ergab sich bei den Polizeibeamten der Verdacht, dass der Mann alkoholisiert gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,25 Promille. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell