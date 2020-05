Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg vom 07.05.2020 - hier Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer in Elsten

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Donnerstag, dem 07.05.2020 gegen 17:10 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Straße Zur Burg in Elsten. Ein 38-jähriger Motorradfahrer aus Quakenbrück befuhr mit seiner Harley Davidson die Straße Zur Burg in Richtung Sevelten. Ihm entgegen kam ein 63-Jähriger aus Elsten mit seinem Volvo. Als Der Volvo-Fahrer im Begriff war, nach links in die Nordholter Straße abzubiegen, übersah er vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne den ihm entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der Motorradfahrer schwer am Bein verletzt. Ein vorsorglich alarmierter Rettungshubschrauber wurde nicht zum Transport des Patienten eingesetzt. Dieser wurde mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus eingeliefert. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzen die Beamten auf ca. 30.000 Euro. Im Einsatz waren der Rettungsdienst aus Cloppenburg mit einem Rettungswagen und Notarzt, die Feuerwehr Elsten mit 20 Mann, ein Rettungshubschrauber, die Krisenintervention des DRK und die Polizei aus Cloppenburg und Vechta mit mehreren Fahrzeugen. Die Straße Zur Burg war für zwei Stunden voll gesperrt.

