Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Sachbeschädigung auf Sportplatz

Zwischen Mittwoch, 06. Mai 2020, 15.45 Uhr und Donnerstag, 07. Mai 2020, 08.00 Uhr kam es auf dem Sportplatz an der Ringstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte zwei Plexiglasscheiben einer Trainerbank. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Mittwoch, 06. Mai 2020, 19.30 Uhr und Donnerstag, 07. Mai 2020, 11.30 Uhr kam es in der Freesienstraße zur Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte die hintere, rechte Fahrzeugscheibe eines Opel Corsa, der dort geparkt war. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Dienstag, 05. Mai 2020, 14.00 Uhr und Donnerstag, 07. Mai 2020, 13.30 Uhr kam es an der Roten Schule an der Eschstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschmierte eine Hauswand mit silberner Farbe. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 07. Mai 2020, kam es um 16.35 Uhr auf der Fritz-Reuter-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg befuhr die Fritz-Reuter-Straße in Richtung Sevelter Straße und musste verkehrsbedingt halten. Dies erkannte ein hinter ihr fahrender 56-jährigter Motorrrad-Fahrer aus Visbek zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Beteiligten leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

Cloppenburg - Geschwindigkeitsmessaktion

Am Donnerstag, 07. Mai 2020, wurde zwischen 10.00 und 12.30 Uhr eine Geschwindigkeitsmessaktion auf der B213 in Höhe der Anschlussstelle Molbergen durchgeführt. Es wurden insgesamt acht Überschreitungen festgestellt, von denen fünf Pkw-Fahrer nach der letzten Änderung des Bußgeldkataloges ein Fahrverbot zu erwarten haben. Bei erlaubten 100 km/h wurde der höchste Verstoß mit 141 km/h gemessen. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wird auch in Zukunft weitere Verkehrskontrollaktionen durchführen.

