Polizei Bielefeld

POL-BI: Dreiste Graffiti-Täter richten hohen Schaden an

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Innenstadt-

Unbekannte beschmierten in der Nacht von Montag, 24.02.2020, auf Dienstag, 25.02.2010, an vielen innerstädtischen Straßen zahlreiche Autos und Hauswände. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Bei diesen Schmierereien handelt es sich um illegale Graffiti, also Sachbeschädigungen und damit um Straftaten!

Seit Dienstagmorgen meldeten sich unzählige Bielefelder bei der Polizei, nachdem sie an ihren Fahrzeugen oder Häusern Graffiti festgestellt hatten.

Die Täter besprühten in der Nacht unter anderem in der Siechenmarschstraße eine Hauswand und in der Rolandstraße einen geparken Opel mit schwarzen Zahlen und roten Buchstaben.

Die Sprayer beschmierten fünf Objekte in der Hermannstraße mit grünen und hellblauen "Tags", vier in der Turnerstraße und je zwei in der Stapenhorst- und Dorotheenstraße. Die Täter agierten auch an der Kurt-Schumacher-Straße, dem Niederwall, der Ritterstraße und dem Oberntorwall. Bislang liegen der Polizei Bielefeld insgesamt 20 Strafanzeigen vor.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell