Polizei Bielefeld

POL-BI: Neuer Ansprechpartner in Milse

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Milse - Seit dem 01.09.2019 ist Polizeihauptkommissar Jörg Keller neuer Bezirksdienstbeamter für den Stadtteil Milse. Er folgt damit Polizeihauptkommissar Hans-Joachim Maronn.

"Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe als Bezirksdienstbeamter und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit mit Kindergärten, Schulen und allen Interessierten und Institutionen in meinem Bereich", erklärt Jörg Keller. "Wer mich unterwegs trifft, kann mich gerne ansprechen."

Jörg Keller ist 55 Jahre alt und seit 1982 bei der Polizei NRW.

Nach seiner Ausbildung war er bis 1994 in Bonn im Wach- und Wechseldient. Im Jahr 1994 führte es ihn nach Bielefeld. Dort war er 10 Jahre in der Polizeiwache Süd im Streifendienst und danach für acht Jahre auf der Stadtwache. 2013 wechselte Jörg Keller zur Polizeiwache Nord. In dieser Zeit hat er auch den Ortsteil Milse kennengelernt.

Er hat sein Büro am Standort Baumheide, Rabenhof 50a.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell