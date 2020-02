Polizei Bielefeld

POL-BI: Vandalismus in zwei Bielefelder Schulen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gellershagen und Mitte - Am Wochenende und in der Nacht auf Dienstag stiegen ein oder mehrere Unbekannte in zwei Schulen an der Straße Am Brodhagen und an der Petristraße ein. Dabei richteten sie einen großen Sachschaden an.

Im Zeitraum von Freitag, 21.02.2020, 22:00 Uhr, bis Montag, 24.02.2020, 06:30 Uhr, verschafften sich Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zugang zu einer Schule an der Straße Am Brodhagen, in der Nähe der Straße Schelpsheide.

Nachdem sie durch das rückwärtige Fenster eingestiegen waren, gingen die Unbekannten gezielt auf die Verwaltungsräume zu. Hier traten sie ein großes Loch in eine der Türen und durchwühlten mehrere Schränke nach Diebesgut, bis sie schließlich fündig wurden. Mit dem erbeuteten Bargeld flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Scheinbar ohne Beute, dafür mit sehr viel mehr Sachschaden verließen die Unbekannten ein Schulgebäude an der Petristraße, zwischen Finkenstraße und Feldstraße.

Zwischen Montag, 24.02.2020, 22:00 Uhr, und Dienstag, 25.02.2020, 06:20 Uhr, stiegen die Einbrecher zunächst über die Eingangstür gewaltsam in die Schule ein. Später verschafften sie sich über eine Seitentür im rechten Bereich des Schulhofes gewaltsam Zugang zum Verwaltungstrakt. Hier beschädigten die Unbekannten gleich mehrere Türen. Dabei schlugen sie große Löcher in die Innentüren und öffneten sie. Im den Räumen randalierten die Einbrecher, indem sie Schränke ausräumten und Möbelstücke beschädigten.

Selbst vor einem Kühlschrank machten sie nicht Halt und verteilten dessen Inhalt auf dem Boden. Nach bisherigen Erkenntnissen verließen die Unbekannten das Gebäude ohne Beute.

Das Kriminalkommissariat 15 nimmt Hinweise zu den Einbrüchen unter der 0521-5450 entgegen.

