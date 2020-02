POL-BI: Polizei sucht PKW-Fahrer und Zeugen nach Verkehrsunfall

Polizei Bielefeld

Am Montag, 24.02.2020, ereignete sich an der Straße Konsequenz ein Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern.

Eine 20-jährige Bielefelderin zeigte bei der Polizei den Verkehrsunfall an. Sie ging gegen 16:00 Uhr von der Universität kommend. in Richtung der Straße Konsequenz, über einen Fußweg in Richtung Morgenbreede. Sie beabsichtigte die Straße Konsequenz kurz vor einer Baustelle in Höhe eines geparkten LKW zu überqueren und lief dabei gegen einen gerade vorbeifahrenden PKW. Die Fußgängerin stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Eventuell bemerkte der Fahrer der schwarzen Limousine (vermutlich Audi oder Mercedes) den Unfall nicht.

Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

